Парень в электричке перепутал трансгендера с девушкой и изнасиловал

Знакомство 22-летнего россиянина с трансгендером на Курском вокзале Москвы привело к неприятностям для обоих. Молодой человек спьяну перепутал попутчика с девушкой, передает Telegram-канал Mash.

Трансгендер проживает в Орле, но был в гостях у знакомых в столице. Юноша принимает гормональные препараты, поэтому действительно похож на девушку. К тому же, на трансгендере была женская одежда.

Он на вокзале познакомился с пьяным пассажиром, который помог ему купить билет на поезд до Твери. Когда они сели в вагон, «благодетель» стал приставать к новому знакомому.

Трансгендер пытался убедить попутчика, что не является женщиной, но тому, видимо, было все равно. В итоге пассажир изнасиловал нового знакомого в последнем вагоне.

Пострадавший обратился в полицию, обидчик заявил, что у них все было по согласию. Но насильника все равно будут судить. // Фото: www.transport-news.ru