ГИБДД опубликовала график работы в праздники

ГИБДД Карелии проинформировала об изменении графика работы ведомства в связи в предстоящими праздниками.

Так, 31 декабря 2019 года отделение регистрации будет работать с 9:00 до 17:00 (без перерыва). Экзаменационное отделение - с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 января 2020 года - выходные дни.

4 января 2020 года отделение регистрации работает с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Осмотр транспортных средств - с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Экзаменационное отделение - с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Прием экзаменов - с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

9 января ГИБДД вернется к обычному графику работы.