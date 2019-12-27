В Карелии закупили технику для охраны и восстановления лесов на 86 млн

Министерство природных ресурсов РК продемонстрировало, как идет реализация федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Журналисты федеральных и региональных СМИ смогли своими глазами увидеть технику, закупленную для восстановления и охраны от пожаров карельских лесов.

Согласно проекту, к 2024 году восстановление лесов в Карелии должно быть доведено до 100 процентов. Необходимо высаживать лес не только на местах вырубок и пожаров, но и компенсировать площади, вырубленные под строительство дорог и других объектов.

В этом году республике было выделено более 86 млн рублей на приобретение лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования. Гидроподъемник для сбора шишек, тракторы и квадроциклы, лесопожарные катера и лодки, автомобили и вездеходы, навигаторы, ранцевые огнетушители, мотопомпы, снаряжение парашютиста-пожарного, бензопилы, кусторезы — всего было закуплено 30 видов техники и оборудования в количестве 437 единиц.

В питомнике «Вилга» ГУП РК «Кареллесхоз», где заготавливаются семена сосны и ели и выращивается посадочный материал для восстановления лесов, журналистам продемонстрировали работу нового гидроподъемника, предназначенного для сбора шишек с деревьев.

Дмитрий Николаев, заместитель начальника Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов по лесному хозяйству и общим вопросам рассказал, что эту машину очень долго выбирали из большого количества предложений. Она хороша тем, что может управляться сразу из трех мест: оператором на земле, работником в люльке и дистанционно. Это очень важно для работы в лесу, где видимость часто затруднена, поэтому бывает необходимо смотреть издалека.

Гидроподъемник произведен в Нижнем Новгороде с использованием импортных комплектующих. Стрела подъемника выдвигается на 18 метров. Его планируют применять для сбора улучшенных семян на лесосеменных плантациях, которые создавались еще во второй половине прошлого века.

Такие семена, собранные с плюсовых деревьев (более высоких, крупных и быстрорастущих) позволяют выращивать лес примерно на 10 процентов быстрее по сравнению с обыкновенным лесом. Раньше, чтобы собрать шишки с таких деревьев, приходилось залезать по стволу. Шишки обычных сосен и елей собирали на земле, на лесных делянках.

В питомнике «Вилга» в середине 2000-х годов было установлено скандинавское оборудование для переработки шишек, хранения семян и выращивания саженцев. Сейчас здесь заготавливаются улучшенные семена сосны, растущей в питомниках и семена ели.

Шишкосушильная машина, приобретенная в середине 2000-х годов

В Петрозаводске, на площадке Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов, журналистам показали новую лесопожарную технику, которой раньше не было в арсенале организации. Это снегоболотоход, квадроциклы и катера с водометными двигателями.

— Карелия из-за бездорожья и большого количества водоемов — район применения авиационных сил и средств, зона авиационного мониторинга, — говорит Дмитрий Николаев. — Эта техника — альтернатива вертолетам. Поскольку авиационная техника дорогая, а эта — подешевле, и зачастую оперативнее. При сильном ветре и других неблагоприятных условиях вертолет не всегда получается поднять.

В этом году мы впервые приобрели снегоболотоход — машину, которая позволит частично заменить авиацию. Он семиместный, в нем помещается группа со своим таборным оборудованием (это термин работников лесопожарных служб — означает все принадлежности, необходимые пожарной бригаде в лагере) и средствами пожаротушения. Он проходимый: как говорят знающие люди, отлично ходит по болотам, — в следующем году мы это проверим.

— Для наших водоемов не всегда подходят обыкновенные лодки или катера, — продолжает Дмитрий Николаев. — В озерах много подводных скал и камней, а на Белом море — приливы и отливы. Соответственно, нужна такая техника, которая может подойти как можно ближе к берегу. Мы приобрели 5 катеров с водометными двигателями, им достаточно незначительной глубины. Это полностью отечественная разработка. Их применяют для доставки оперативных групп в труднодоступные места.

Также в этом году было закуплено 3 квадроцикла, а в следующем планируется приобрести еще 10. Эти машины прекрасно показали себя в наших условиях — на них можно оперативно доставить группу пожаротушения в труднодоступные места, уложив все необходимое оборудование в прицеп.

Наконец, на площадке бывшего Онежского тракторного завода, где теперь располагается белорусское предприятие ООО «Амкодор-Онего», были представлены две лесохозяйственные машины «Амкодор 5300», предназначенные для обработки почвы под лесопосадки и для создания противопожарных полос. По словам Сергея Гайтюкевича, генерального директора предприятия, подобную технику «Амкодор-Онего» будет производить в Петрозаводске уже в 2023 году.

Такие машины, напоминающие тракторы, могут проехать по любой почве. Конструкторы доработали серийную модель согласно техзаданию под почвообрабатывающее оборудование — активную фрезу и лесной плуг. Они многофункциональны: можно проводить лесовосстановительные работы и при необходимости расчищать дороги от лесных завалов. По цене эти машины выгодно отличаются от импортных аналогов.

Ход реализации проекта «Сохранение лесов» прокомментировал журналистам министр природных ресурсов и экологии Республики Карелия Алексей Щепин. По словам министра, на сегодняшний день закуплено 100 процентов техники и оборудования, запланированного на этот год. Упор сделали на многофункциональность лесохозяйственной техники.

Министр считает, что цель, которую поставил нацпроект — довести восстановление лесов до 100 процентов к 2024 году — вполне достижима. В этом году, например, план по лесовосстановлению был даже перевыполнен.

Алексей Щепин

— В 2020 году в связи со строительством дорог будет необходимо запускать компенсационное лесовосстановление, — рассказал министр. — Нужно воссоздавать более 100 гектаров леса. Предстоит определить, где мы будем это делать, и как компания, которая строит у нас дороги, будет компенсировать эти затраты.

В следующем году мы будем заказывать у компании «Амкодор» тракторы со съемным оборудованием в виде подъемников для сбора шишек, манипуляторов. Наше подведомственное учреждение ГУП РК «Кареллесхоз», в которое входит тепличный комплекс «Вилга» и подразделения в районах, занимается выращиванием посадочного материала.

Сейчас мы полностью обеспечиваем республику посадочным материалом. Понимаем, что потребность будет расти, поэтому закупили дополнительное оборудование, чтобы эти комплексы могли давать по два урожая в сезон, также будем строить новые теплицы.

Мы находимся в более выгодных условиях, чем Сибирь и Дальний Восток, поскольку 76 процентов территории у нас передано в аренду. По сути, арендаторы, в обязанность которых входит восстановление лесов, являются и потребителями того продукта, который выращивается.

Самой большой проблемой министр назвал объем финансирования, которое закладывается на зарплату специалистам, работающим в сфере охраны лесов не только в Карелии, но и в целом по России. Если средняя зарплата по Карелии 36-37 тысяч рублей, то в этой отрасли — чуть больше 20 тысяч. Это приводит к тому, что на севере республики даже не могут набрать необходимую штатную численность сотрудников лесной охраны.

В 2020 году будет продолжена реализация федерального проекта «Сохранение лесов». Планируется приобрести 14 видов лесохозяйственной и лесопожарной техники и оборудования в количестве 46 единиц.