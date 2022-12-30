ГИБДД обратилась к автомобилистам из-за непогоды

В республике в ближайшее время сохранится ветреная погода, снегопад, местами метель. В ГИБДД подчеркивают, что при такой погоде автомобилистам следует неукоснительно соблюдать требования ПДД.

При выборе скорости учитывать дорожные условия, соблюдать дистанцию и боковой интервал, не выезжать на встречку там, где это запрещено ПДД.

При дальних поездках нужно помнить, что в Карелии есть участки дорог, где расстояние между населенными пунктами может составлять до сотни километров. В автомобиле лучше иметь на случай непредвиденной ситуации теплые вещи, термос с горячим напитком, запас топлива, лопату, очистительную щетку. Нужно следить за зарядкой телефона или купить дополнительное зарядное устройство. // фото Госавтоинспекция РК