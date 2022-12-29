Проезд в районе бывшего стадиона «Машиностроитель» закроют

В Октябрьском районе в Петрозаводске с нового года изменится схема движения. Это связано со строительством сетей водоснабжения.

С 9 января по 28 февраля для проезда машин закроют участок между улицами Лисицыной и Краснофлотской, с 9 января по 26 марта – между улицами Мелентьевой и Лисицыной, с 20 февраля по 20 апреля – между Краснофлотской и Мурманской улицами, с 28 февраля по 15 апреля – между улицами Грибоедова и Мурманской, с 1 марта по 15 мая – между улицами Грибоедова и Московской, сообщили в администрации столицы Карелии.

С 10 по 25 мая частично будет ограничено движение транспорта по Московской улице у пересечения с Советской улицей со стороны средней школы № 6.

Пешеходный переход с 1 марта временно перенесут – он разместится ближе к Первомайскому проспекту. С 9 января по 26 марта будет временно перенесен пешеходный переход на пересечении улиц Советской и Мелентьевой. Его передвинут ближе к улице Калевалы.

С 10 по 25 января запланированы земляные работы вдоль Октябрьского проспекта между улицами Мелентьевой и Краснофлотской. Большая часть изменений коснется пешеходов. Часть тротуара в районе детской поликлиники №1 закроют для прохода, пешеходы смогут пройти по настилам.

Для автомобилистов временно сузится проезжая часть Октябрьского проспекта по направлению к центру в районе пересечения с улицей Мелентьевой. Будет закрыт доступ с Октябрьского проспекта на улицу Лисицыной возле парковки у поликлиники (четная сторона).

Проезд к медицинскому учреждению от улицы Зайцева вдоль скверов Лантратовского и Мелентьевой сохранится. Работы также будут проводиться между домами № 10 и 12 на Краснофлотской. Проезжая часть по четной стороне сузится. // фото «Петрозаводск говорит»