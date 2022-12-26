26 декабря 2022, 17:36
Автоклуб 10 RUS

Массовые проверки автомобилистов пройдут в Петрозаводске

Во вторник в карельской столице будут ловить нетрезвых водителей

27 декабря в столице Карелии пройдет очередной рейд ГИБДД «Контроль трезвости».

В Петрозаводске за 11 месяцев сотрудники ДПС отстранили от управления 874 водителя с признаками опьянения, произошло девять ДТП с участием нетрезвых водителей, один человек погиб, 13 - получили травмы.

Петрозаводчане могут сообщить о нетрезвых водителях в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44. // фото Госавтоинспекция Петрозаводска

Обсудить
Метки: 
рейд
новости петрозаводска
контроль трезвости