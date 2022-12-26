Массовые проверки автомобилистов пройдут в Петрозаводске

27 декабря в столице Карелии пройдет очередной рейд ГИБДД «Контроль трезвости».

В Петрозаводске за 11 месяцев сотрудники ДПС отстранили от управления 874 водителя с признаками опьянения, произошло девять ДТП с участием нетрезвых водителей, один человек погиб, 13 - получили травмы.

Петрозаводчане могут сообщить о нетрезвых водителях в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44. // фото Госавтоинспекция Петрозаводска