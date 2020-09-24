ГИБДД ищет очевидцев смертельного ДТП с мотоциклистом

23 сентября 23:17 в районе дома № 14 по проспекту Ленина произошло столкновение автомобиля «Лада Гранта» и мотоцикла «Хонда», сообщает ГИБДД Петрозаводска.

В результате дорожно-транспортного происшествия 46-летний мотоциклист получил смертельные травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев ДТП.

Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просим связаться с дежурной группой ГИБДД по телефону 715-900, 78-44-44.

"Петрозаводск говорит" писал о ДТП сегодня.

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На видео с камер видеонаблюдения хорошо виден массовый заезд мотоциклистов по проспекту Ленина. Однако из-за ремонтных лесов, заслонивших объектив камеры, сам момент ДТП оказался незаснятым. Правда есть надежда, что момент столкновения зафиксировал чей-то видеорегистратор.

О покойном также известно, что он награжден двумя орденами Мужества, у него осталась дочь. Мотоцикл был страстью мужчины.