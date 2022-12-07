ГИБДД ищет автолюбителя, задевшего петрозаводчанку на Лесном проспекте

64-летняя петрозаводчанка переходила Лесной проспекте по пешеходному переходу, ее задел автомобиль. Женщина упала, ей потребовалась помощь врачей. Сотрудники БСМП сообщили в ГИБДД о пациентке. Дорожная полиция ищет свидетелей случившегося.

«Просим откликнуться очевидцев данного происшествия. Всем, кто располагает информацией по указанному факту, необходимо сообщать в дежурную группу Госавтоинспекции по телефонам 715-900, 78-44-44»,

- сказано в сообщении ведомства..

Момент ДТП попал в объектив камеры наблюдения CityLink. Все случилось 6 декабря в 15:29 на Лесном проспекте в районе пересечения с улицей Сыктывкарская. Автомобиль наехал на женщину, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Водитель впоследствии уехал с места ДТП и не сообщил о произошедшем в ГИБДД. // фото скриншот видео