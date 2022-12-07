Молодой житель Карелии обчистил два подъезда многоэтажки

В полицию Кондопоги обратился горожанин. Он рассказал, что из подъезда пропал самокат, на котором катался его ребенок, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 18-летний юноша. Молодой человек признался, что гостил у друга и, уходя, заметил самокат, который забрал и затем продал.

Стражи порядка выяснили, что мужчина причастен еще к одной краже. Из соседнего подъезда он похитил дорогой велосипед стоимостью 36 тысяч рублей. Причем владельцы узнали об этом только от полицейских.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Похищенное имущество изъято. // Фото: unsplash.com