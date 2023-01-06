Где отметят День Карелии в 2025 году – конкурс стартовал

Конкурс на право проведения в 2025 году Дня республики стартовал в Карелии.

Министерство национальной и региональной политики республики начнет принимать документы от желающих в первый рабочий день нового года.

Заявки будут принимать с 9 января по 18 января по адресу: 185035, Петрозаводск, ул. Энгельса, д.4, каб. 51-в, электронная почта: koshkina.msu@mail.ru. За дополнительной информацией предлагают обращаться по номеру: (814-2) 44-53-41 (доб. 602).

В 2022 году праздник проводился в Прионежском районе. // изображение Миннац РК ВК