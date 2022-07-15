Газеты, коробки, пластик соберут у петрозаводчан в воскресенье

17 июля в Петрозаводске пройдет очередной рейс «Сбормобиля» и «Металлмобиля». Газель выйдет на маршрут с 9:25. Первая десятиминутная стоянка будет на Зареке, а последняя в 19:25 на Древлянке. Также организаторы экорейса предупредили, что с августа расположение точки у «Тетриса» будет чуть дальше на парковке. Всего в графике – 23 стоянки по 10-15 минут.

Петрозаводчане могут принести макулатуру (бумагу, картон, книги, журналы, газеты, бумажные ячейки от яиц); бутылки, флаконы, канистры от напитков, бытовой химии в чистом виде, с маркировкой 1 (PET) 2 (HDPE); ведерки с маркировкой 5 и крышки от них; крышечки от бутылок с напитками (только пластиковые крышечки от напитков - сок, молоко, кефир, пиво, вода и т.д., а также основания от молочных пакетов, в которые вкручиваются крышки); пленку стрейч, толстую упаковочную пленку, толстые пакеты с маркировкой 4, в том числе пакеты от молока Эссойла, «Олония», алюминиевые банки от напитков в сплющенном виде. Емкости также просят сплющивать или сминать.

Также организаторы напомнили, что не нужно приносить: стекло; втулки и коробки от молока и сока (тетрапак/пьюрпак), бутылки от растительного масла, непрозрачные бутылки с маркировкой 1 (например, от кефира, айрана, питьевого йогурта, белизны); контейнеры от мяса, фарша с маркировкой 5; контейнеры от шампиньонов/помидоров черри/листового салата, стаканчики от сметаны/йогурта и прочие тонкие емкости из ПП; крышки от бытовой химии, от кофе, линз, контейнеры от киндеров и прочий мелкий пластик. (фото vk.com)