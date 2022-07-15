15 июля 2022, 18:49
На улице Труда в Соломенном реализуется проект спортивной площадки
В ближайшее время на аукционе будет определен подрядчик на работы по асфальтированию
Было бы неправильно, построив современный объект, не построить полукруг воркаута в асфальтированном исполнении. Жители Соломенного сразу же высказали пожелания по этому поводу. И вот совсем недавно администрация города Петрозаводска изыскала денежные средства для ремонта дорог по улице Детской и улице Труда. Это прямой ответ на наказы избирателей района.
«В ближайшее время будет проведен аукцион на ремонт данной дороги. Выполнение работ намечается на конец августа»,
- прокомментировали на выездном совещании в Соломенном. (Видео)