На улице Труда в Соломенном реализуется проект спортивной площадки

Было бы неправильно, построив современный объект, не построить полукруг воркаута в асфальтированном исполнении. Жители Соломенного сразу же высказали пожелания по этому поводу. И вот совсем недавно администрация города Петрозаводска изыскала денежные средства для ремонта дорог по улице Детской и улице Труда. Это прямой ответ на наказы избирателей района.

«В ближайшее время будет проведен аукцион на ремонт данной дороги. Выполнение работ намечается на конец августа»,

- прокомментировали на выездном совещании в Соломенном. (Видео)