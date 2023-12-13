Газ рванул в многоквартирном доме в российском регионе

В Туве произошел взрыв газа в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash Siberia.

По данным источника, инцидент случился в одном из сел региона. В момент происшествия в квартире, где взорвался газ, находились мужчина и четверо детей. По счастливой случайности они не пострадали. Им потребовалась только психологическая помощь специалистов.

Компетентным органам предстоит выяснить причины случившегося. // Фото: unsplash.com / Kwon Junho