Автобус с пассажирами разбился на «Коле»

Днем 12 декабря в Ленинградской области на 47-м километре трассы «Кола» произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.

По информации 47news, в 12:20 водитель автобуса Кириши - Санкт-Петербург не справился с управлением и влетел в снегоуборочную машину, которая в тот момент убирала проезжую часть.

По счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал, хотя автобус и получил серьезные повреждения. Пассажиров пересадили на другой транспорт. // Фото аварийно-спасательной службы Ленинградской области