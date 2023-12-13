Россиянам предложили отдать свой дневной заработок бойцам СВО

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил российским трудовым коллективам перечислить дневной заработок бойцам СВО в преддверии Нового года. Об этом пишет РИА Новости.

Парламентарий привел в пример его родной Санкт-Петербург, где проходит акция «Один день для победы», в рамках которой горожане отдают свой дневной заработок военным.

«Было бы здорово, если бы наш опыт получил распространение по всей стране»,

- резюмировал депутат. Он также подчеркнул, что военнослужащим нужна поддержка не только перед праздниками.

Напомним, ранее 12 декабря Владимир Путин подписал закон о приоритетном трудоустройстве для участников спецоперации и членов их семей. // Фото «Петрозаводск говорит»