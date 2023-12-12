Уроки арабского языка могут ввести в российских школах

Два российских ведомства изучают необходимость ввести в школах уроки арабского языка. Вопрос прорабатывают Минпросвещения и Рособрнадзор, передает ТАСС.

В процессе мониторинга выяснят, в каких субъектах РФ, в каких школах есть запрос на арабский язык, в каких высших учебных учреждениях уже готовят преподавателей арабского языка.

По словам руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева, Министерство образования ОАЭ готово помочь во внедрении арабского языка в российское образование.

Рособрнадзор уже получал соответствующие обращение от Духовного управления мусульман. // фото: freepik.com