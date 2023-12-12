Приоритетное трудоустройство для участников СВО утвердили в России

Базовый закон «О занятости населения» вступил в силу в новой редакции. Изменения утвердил Владимир Путин, обновленный документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Закон предполагает, что участникам специальной военной операции и членам их семей предоставят право на приоритетное трудоустройство. Компании, которые берут на работу эту категорию граждан, могут получить статус социальных предприятий.

Документ также усиливает меры по борьбе с нелегальной занятостью. Для решения этого вопроса создают межведомственную комиссию.

Кроме того, закон фиксирует максимальный размер пособия по безработице. В первые три месяца выплаты будут начислять в размере 12 792 рубля, а в следующие три месяца – пять тысяч рублей. // фото: unsplash.com