Гатчинские птицы используют лебедей, как водный транспорт

Сотрудник Гатчинского музея-заповедника 15 декабря поделился снимками птиц на Белом озере. Ему удалось запечатлеть необычный момент из жизни живущих там птиц. В окружении стаи уток и чаек плавает лебедь, а на его спине невозмутимо сидит лысуха. Об этом сообщает сайт 47news.ru.

«Лысухи совсем отбились от лап! Устраивают катания на лебедях и на остальных обитателей Белого озера свысока посматривают»,

- прокомментировал он.

Водоплавающие птицы нашли себе развлечение – используют лебедей в качестве водного транспорта для прогулок. Автор фото утверждает, что чайки и утки от подобной наглости пребывают в шоке. // Фото: t.me/gatchina_palace.