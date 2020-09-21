21 сентября 2020, 11:58
Гастролеров отловили при попытке обокрасть гипермаркет в Петрозаводске
Гостям из Тверской и Архангельской областей не удалось скрыться с пилой, элементами электропитания и картами памяти
В Петрозаводске двое мужчин совершили хищение, предварительно договорившись об этом между собой. Один из злоумышленников, 36-летний гражданин, оказался зарегистрирован в Тверской области, а второй, 20-летний гражданин, приехал из Архангельской области.
20 сентября злоумышленники пронесли через кассу строительную пилу, элементы электропитания, карты памяти и другие предметы. Ущерб от хищения превысил три тысячи рублей.
Работники гипермаркета вызвали росгвардейцев. Подозреваемых в краже передали полиции.