В ГИБДД рассказали о пострадавшем в жесткой аварии на Ключевой

Появились подробности аварии на перекрестке улиц Онежская флотилия и Ключевая в Петрозаводске, где накануне столкнулись два легковых автомобиля.

По информации ГИБДД, участниками ДТП стали автомобили «Митсубиши Лансер» и ВАЗ. За рулем первого находился 25-летний молодой человек, отечественным авто управлял 27-летний водитель. ДТП произошло в 21:44 на нерегулируемом перекрестке.

По данным дорожной полиции, в результате ДТП водитель ВАЗа получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение. Обстоятельства устанавливаются.

Фото: Госавтоинспекция Карелии