21 сентября 2020, 11:47
В ГИБДД рассказали о пострадавшем в жесткой аварии на Ключевой
«Митсубиши Лансер» и ВАЗ столкнулись накануне вечером на нерегулируемом перекрестке улиц Онежская флотилия и Ключевая
Появились подробности аварии на перекрестке улиц Онежская флотилия и Ключевая в Петрозаводске, где накануне столкнулись два легковых автомобиля.
По информации ГИБДД, участниками ДТП стали автомобили «Митсубиши Лансер» и ВАЗ. За рулем первого находился 25-летний молодой человек, отечественным авто управлял 27-летний водитель. ДТП произошло в 21:44 на нерегулируемом перекрестке.
По данным дорожной полиции, в результате ДТП водитель ВАЗа получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение. Обстоятельства устанавливаются.
Фото: Госавтоинспекция Карелии