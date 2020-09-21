Подросток лишился кошелька в поезде «Москва-Петрозаводск»

В петрозаводский городской суд направлено уголовное дело по факту хищения портмоне у несовершеннолетнего в поезде «Москва-Петрозаводск», сообщает транспортная полиция Петрозаводска.

В середине августа 16-летний житель Свердловской области, пассажир поезда «Москва-Петрозаводск» прибыл в столицу Карелии и обнаружил отсутствие своего портмоне. В кошельке находились денежные средства в сумме около 7 тысяч рублей, паспорт гражданина Российской Федерации и банковские карты.

Оказалось, молодой человек вечером спрятал кошелек под подушку, а утром забыл об этом и вышел из вагона. А когда вернулся, кошелька на месте не оказалось.

«Оперативники Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте по горячим следам установили личность причастного к совершению хищения портмоне и денежных средств, им оказался 20-летний житель Санкт-Петербурга, следовавший в одном купе вместе с потерпевшим.

Установлено, что обвиняемый увидел оставленный без присмотра кошелек и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, совершил его хищение», - отмечают полицейские.

Портмоне изъято, в целости и сохранности передано владельцу, а вора ждет суд.