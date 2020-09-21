21 сентября 2020, 11:37
Происшествия

Пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими в Карелии

Водитель и двое пассажиров автомобиля «Фольксваген Поло» пострадали в аварии в Калевальском районе

В Калевальском районе легковой автомобиль «Фольксваген Поло» вылетел в кювет и наехал на препятствие.

Инцидент произошел 20 сентября в 16:30 в 40 км от развилки с автодорогой «Войница-Вокнаволок-Костомукша». Автомобилем в состоянии алкогольного опьянения управлял 30-летний водитель.

По сообщению Госавтоинспекции, в аварии травмы получили три человека – сам водитель и пассажиры – женщина 43 лет и мужчина 27 лет. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Метки: 
ДТП
ГИБДД
новости Карелии
Калевальский район
алкоголь