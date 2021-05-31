31 мая 2021, 13:45
Общество

Гаражи демонтируют на нескольких улицах Петрозаводска

Владельцам предложено снести строения в течение двух недель после информирования

Мэрия Петрозаводска проинформировала владельцев гаражей, расположенных на разных улицах города, о необходимости их сноса в двухнедельный срок. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Это касается гаражей, находящихся около ГСК «Онега-6» на улице Правды. Убрать незаконные постройки владельцы должны до 8 июня. Также это относится к гаражам, расположенным возле дома №20 по улице Куйбышева. Они должны исчезнуть до 7 июня.

Помимо этого, демонтировать нестационарный объект предлагается собственнику гаража, расположенного на улице Кутузова в районе дома №2. Убрать постройку необходимо самостоятельно до 15 июня. Фото мэрии Петрозаводска

Обсудить
просмотр
188068
Метки: 
Петрозаводск
улица Правды
улица куйбышева
улица Кутузова
гараж
демонтаж
новости петрозаводска
Мэрия