В районах Карелии лето начнется с временных отключений света

Энергетики продолжают неотложный ремонт на сетях, также продолжаются работы по технологическому присоединению и по расчистке трасс ЛЭП. В связи с этим с 31 мая по 6 июня возможны временные отключения в десяти районах Карелии и двух городских округах.

График возможных временных отключений:

Медвежьегорский район:

- 31 мая с 10.00 до 17.00. Поселки Паданы, Падун, Маслозеро, Шалговаара; деревни Шалговаара, Евгора, Венгигора, Сельги, Сяргозеро, Ахвенламби, Юккогуба, Сондолы, Погост, Терманы.

- 1 июня с 10.00 до 13.00. Деревни Сельги, Погост, Гумарино.

- С 1 по 6 июня с 9.00 до 17.00. Поселок Паданы (частично).

- 2 июня с 12.00 до 17.00. Поселки Данилово, Огорелыши.

- С 5 июня с 20.00 до 6 июня до 10.30. Город Медвежьегорск; поселки Шалговаара, Паданы, Маслозеро, Падун, Чебино, Ламбасручей, Великая Губа, Лавас Губа; деревни Сяргозеро, Елмозеро, Ахвенламби, Сондалы, Евгора, Венгигора, Сельги, Федотово, Сигово.

Кондопожский район:

- С 5 июня с 20.00 до 6 июня до 10.30. Поселки Кяппесельга, Уница, Шайдома; деревня Кяппесельга.

- 1 июня с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Загородная.

- 2 июня с 9.00. до 12.00. Город Кондопога: улица Летняя.

- 3 июня с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Кондопожская, СОТы «Заря», «Надежда».

Лоухский район:

- 1 июня с 10.00 до 15.00. Поселок Амбарный: улицы Лесная, Школьная, Новая, Гористая, Поселковая, Ленина, Железнодорожная, Северная, Набережная, Советская, переулок Набережный, здания поселковой администрации, «Почты России», котельной, школы, ФАПа.

- 1 июня с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00. Поселок Лоухи: улицы Юбилейная, Совхозная, Набережная, здания пожарной части, поликлиники.

- 1 июня с 13.00 до 17.00. Поселок Чупа: улицы Железнодорожная, Шоссейная, Прибрежная, Речная, Береговая, Ручьевая, Пионерская, Приозерная, Гористая, переулок Гористый (все частично), здания пожарной части, лесхоза.

- 2 июня с 10.00 до 12.00. Поселок Амбарный: улицы Лесная, Школьная, Новая, Гористая, Поселковая, Ленина, Железнодорожная, здания котельной, школы, ФАПа.

- 2 июня с 12.00 до 15.00. Поселок Амбарный: улицы Северная, Набережная, Советская, переулок Набережный, здания поселковой администрации, «Почты России».

Кемский район:

- 31 мая с 9.30 до 12.00. Город Кемь: улица Каменева (дома 12-20).

- 31 мая с 9.00 до 17.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 40, 42, 44, 46, 50), улица Вокзальная.

- 31 мая с 15.00 до 17.00. Город Кемь: улица Энергетиков (дома 9,11).

- 1 июня с 13.30 до 16.00 Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 51-77), здание банка «ВТБ».

- 1 июня с 9.30 до 12.00. Поселок Вочаж.

- 2 июня с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улица Гидростроителей (дома 60-64).

- 2 июня с 9.00 до 17.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 40, 42, 44, 46, 50), улица Вокзальная.

- 3 июня с 15.00 до 17.00. Город Кемь: здание детской поликлиники.

- 4 июня с 9.00 до 13.00. Город Кемь: улица Пуэтная (дома 2, 3, 6).

Лахденпохский район:

- С 31 мая по 4 июня с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: Ленина, Речная, Мельничная, Лесная, каменистая, Северная, Советская, переулок Речной.

- 31 мая, 1, 2 и 4 июня с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Ленина, Северная, Лесная, Каменистая, переулок Речной, здания Администрации Лахденпохского муниципального района, Управления Федерального Казначейства.

Сортавальский район:

- С 31 мая по 4 июня с 11.00 до 16.00. Поселок Вяртсиля (частично).

- 31 мая с 9.00 до 17.00. Город Сортавала: улица Холмистая (частично), здание плодопитомника.

- 3 июня с 9.00 до 17.00. Поселки Рускеала (частично), Маткаселька.

- 3 июня с 8.00 до 17.00. Поселок Кирьявалахти, база отдыха «Дом композиторов».

Сегежский район:

- С 31 мая по 4 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Пертозеро: улицы Лесная, Советская.

- 1 июня с 9.00 до 13.00. Город Сегежа: улица Птицефабрика (дома 1,2, 3, 12, 12-А, 16).

- С 1 по 4 июня с 16.00 до 17.00. Поселки Попов Порог, Кяргозеро.

- С 1 по 4 июня с 9.00 до 10.00. Поселок Табой Порог.

- 2 и 3 июня с 10.00 до 15.00. Поселки Черный Порог, Олений, Вача.

Прионежский район:

- 31 мая с 11.00 до 15.00. Поселок Пай.

- С 31 мая по 28 июня с 10.00 до 17.00. Поселок Пай: улицы Диспетчерская, Строителей, здание водонаносной станции; деревня Ужесельга, СНТ «Белые Ключи», ООО «Вода Карелии».

- С 31 мая по 2 июня с 9.00 до 16.00. Станция Шуйская: Кондопожское шоссе.

- С 31 мая по 4 июня с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Новоселов, Молодежная, Березовая.

- 1 и 2 июня с 10.00 до 16.00. Деревня Таржеполь; Поселок Ладва-Ветка: улицы Горная, Подгорная, Набережная, Заречная.

- 2 июня с 10.00 до 16.00. Деревня Бесовец: улица Верхняя (дома 15-21).

- 1 июня с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: местечко Хутор.

- С 2 по 4 июня с 9.00 до 16.00. Деревня Верховье: улица Биричево, переулки Нагорный, Дачный, СТ «Верховье – 2».

- 4 июня с 10.00 до 15.00. Станция Шуйская (частично).

Петрозаводск:

- 1 июня с 10.00 до 13.00. Город Петрозаводск: Южная промышленная зона: здание лесхоза.

Костомукша:

- 2 июня с 10.00 до 11.00. Город Костомукша (частично).

- 3 июня с 10.00 до 16.00. Город Костомукша: улицы Строителей (частично), Зеленая, Хвойная, Брусничная, Ауринко, Моховая (частично), Лесная.

- 4 июня с 2.30 до 3.30. Город Костомукша (частично).

Калевальский район:

- 31 мая с 10.00 до 12.00. Поселок Калевала: улицы 70 Лет Октября, Ленина (дома 85-103), Дорожный переулок.

- С 1 по 3 июня с 14.00 до 17.00. Поселок Боровой: улица Школьная, Горный Переулок, здание районной администрации, православной церкви.

- 1 июня с 10.00 до 12.00. Поселок Куусиниеми: улица Центральная, здания «почты России», ФАПа, клуба, узла связи.

- 4 июня с 10.00 до 13.00. Поселок Новое Юшкозеро: улица Студенческая.

Олонецкий район:

- С 31 мая по 4 июня с 9.00 до 16.00. Поселок Ильинский: улицы Октябрьская, Комсомольская.

- 31 мая с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улица Коммунальная.

- 31 мая с 13.00 до 16.30. Город Олонец: улица Майская (дом 12-А), Лесная.

- 1 июня с 10.00 до 12.00. Деревня Верховье: улица Олонецкая.

- 2 июня с 10.00 до 14.00. Деревня Речная Сельга: улицы Школьная, Садовая.

- 3 июня с 9.00 до 17.00. Город Олонец: улицы Карла Либкнехта (дома 36-84), Сказочный тупик, переулки Больничный, кирпичный, Красногвардейский (дома 6,8); деревня Верховье: улицы Луговая, Новая, Олонецкая. (фото vtambove.ru)