ГАИ Петрозаводска ловит нарушителей ПДД на Соломенском мосту

В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали о нарушениях водителями требований сигналов светофора при проезде понтонной переправы в Соломенном. Такие сообщения от бдительных граждан все чаще стали поступать в ГАИ.

Инспекторы напомнили водителям о необходимости соблюдения ПДД при проезде данного участка. А также о штрафе, который можно получить за подобное нарушение.

За проезд на запрещающий сигнал светофора предусмотрен административный штраф в размере 1500 рублей.

За повторное нарушение можно лишиться прав на 4 - 6 месяцев или получить штраф в размере 7500 рублей. © «Петрозаводск говорит»