26 апреля 2025, 13:36
ГАИ Петрозаводска ловит нарушителей ПДД на Соломенском мосту
В Госавтоинспекции предупредили о штрафах, которые можно получить при нарушении правил на понтонной переправе в Соломенном
фото: ГАИ Петрозаводска
В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали о нарушениях водителями требований сигналов светофора при проезде понтонной переправы в Соломенном. Такие сообщения от бдительных граждан все чаще стали поступать в ГАИ.
Инспекторы напомнили водителям о необходимости соблюдения ПДД при проезде данного участка. А также о штрафе, который можно получить за подобное нарушение.
За проезд на запрещающий сигнал светофора предусмотрен административный штраф в размере 1500 рублей.
За повторное нарушение можно лишиться прав на 4 - 6 месяцев или получить штраф в размере 7500 рублей. © «Петрозаводск говорит»