24 апреля 2023, 16:52
Спорт

Футбольная команда из Карелии стала обладателем «Кубка регионов»

Команда «ГУОР-Карелия» победила в соревновании «Кубок регионов» - Северо-Запад

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В Великом Новгороде завершилось межрегиональное соревнование по футболу «Кубок регионов» - Северо-Запад. В турнире приняли участие восемь команд из Республики Карелия, Ленинградской, Новгородской, Мурманской, Архангельской и Вологодской областей.

На групповом этапе «ГУОР-Карелия» провела три игры и одержала победы над командами «Тосно», «Кандалакша» и «Химик».

Финальный матч состоялся состоялся с командой «Приозерск». Основное время завершилось со счетом 0:0. Противостояние перешло в серию послематчевых пенальти, где единственный промах совершила команда из Ленинградской области.

Три игрока карельской команды признаны лучшими:

лучший бомбардир турнира - Илья Савинов,
лучший защитник - Павел Ильин,
лучший игрок турнира - Федор Герасимов.

Напомним, что в январе 2023 года на базе училища Олимпийского резерва в Кондопоге открылось отделение футбола. // Фото: группа "Спорт - норма жизни".

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