Футбольная команда из Карелии стала обладателем «Кубка регионов»

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В Великом Новгороде завершилось межрегиональное соревнование по футболу «Кубок регионов» - Северо-Запад. В турнире приняли участие восемь команд из Республики Карелия, Ленинградской, Новгородской, Мурманской, Архангельской и Вологодской областей.



На групповом этапе «ГУОР-Карелия» провела три игры и одержала победы над командами «Тосно», «Кандалакша» и «Химик».



Финальный матч состоялся состоялся с командой «Приозерск». Основное время завершилось со счетом 0:0. Противостояние перешло в серию послематчевых пенальти, где единственный промах совершила команда из Ленинградской области.



Три игрока карельской команды признаны лучшими:

лучший бомбардир турнира - Илья Савинов,

лучший защитник - Павел Ильин,

лучший игрок турнира - Федор Герасимов.



Напомним, что в январе 2023 года на базе училища Олимпийского резерва в Кондопоге открылось отделение футбола. // Фото: группа "Спорт - норма жизни".