Карельские каратисты - самые сильные на Северо-Западе

В Петрозаводске состоялись Чемпионат и Первенство СЗФО России по киокусинкай в дисциплинах: кекусин-ката, кекусин-ката-группа. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены Мурманской, Архангельской, Калининградской, Новгородской, Ленинградской областей и Республики Карелия. Сборная нашей республики заняла первое место в командном зачете.



Серебро у Мурманской области, бронзовыми призерами стали спортсмены из Архангельска.





Чемпионом среди мужчин стал Андрей Блинов (Петрозаводск), а сильнейшей среди женщин – Жанна Долгополова (Сегежа).



В категории 16-17 лет золотая медаль у Тимофея Петрова (Петрозаводск). Среди юниоров 16-17 лет золото у Софии Ивановой (Петрозаводск).



В категории 14-15 лет победителями стали Снежанна Кичанова (Мурманская область) и Кирилл Богданов (Петрозаводск).



В категории 12-13 лет на верхнюю ступень пьедестала поднялись Екатерина Миронова (Петрозаводск) и Савелий Сервис (Сегежа), а в категории 10-11 лет среди мальчиков не было равных Елисею Холодову (Петрозаводск), среди девочек 1-е место у Марии Заплатиной (Сегежа).



В дисциплине кекусин-ката-группа во всех возрастных категориях золото у карельских спортсменов. Уже в мае каратисты представят республику в Москве на Чемпионате и Первенстве России. // Фото: Дирекция спорта Карелии.