Футболистки из Карелии взяли «серебро» на первенстве Северо-Запада

Серебряную медаль завоевали карельские футболистки на Первенстве СЗФО среди девушек до 19 лет. Оно завершилось 5 мая в Петербурге, сообщили в Минспорта Карелии.

Сборная команда республики отличилась, по итогам соревнований оказавшись второй.

Лауреатами стали: Елизавета Смирнова как лучший вратарь и Яна Панфилова как лучший полузащитник.

В сборной команде играли футболистки из Кеми, Олонецка и Петрозаводска. // Фото: Минспорта Карелии