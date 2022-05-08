08 мая 2022, 11:25
Спорт

Футболистки из Карелии взяли «серебро» на первенстве Северо-Запада

Карельские спортсменки удачно выступили в Санкт-Петербурге

Серебряную медаль завоевали карельские футболистки на Первенстве СЗФО среди девушек до 19 лет. Оно завершилось 5 мая в Петербурге, сообщили в Минспорта Карелии.

Сборная команда республики отличилась, по итогам соревнований оказавшись второй.

Лауреатами стали: Елизавета Смирнова как лучший вратарь и Яна Панфилова как лучший полузащитник.

В сборной команде играли футболистки из Кеми, Олонецка и Петрозаводска. // Фото: Минспорта Карелии

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новости Карелии
Петрозаводск
Кемь
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футбол