«Карельские Оружейники» начинают новый сезон на Чемпионате страны

Чемпионат России по американскому футболу начинается в Москве. Команда из Петрозаводска тоже участвует в турнире, сообщили в Минспорта РК.

«Карельские Оружейники» в эти выходные сыграют первый матч. В состязаниях участвуют 35 команд с Урала, из Поволжья, с юга России.

Футболисты из Карелии в минувшем году победили во Второй лиге, в этом году команда заявилась на участие уже в Первой лиге.

Чтобы выйти в плей-офф, сборная Карелии должна занять первое место в своем дивизионе. // Фото: Минспорта Карелии