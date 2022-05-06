06 мая 2022, 17:01
«Карельские Оружейники» начинают новый сезон на Чемпионате страны
В соревнованиях по американскому футболу примут участие спортсмены из РК
Чемпионат России по американскому футболу начинается в Москве. Команда из Петрозаводска тоже участвует в турнире, сообщили в Минспорта РК.
«Карельские Оружейники» в эти выходные сыграют первый матч. В состязаниях участвуют 35 команд с Урала, из Поволжья, с юга России.
Футболисты из Карелии в минувшем году победили во Второй лиге, в этом году команда заявилась на участие уже в Первой лиге.
Чтобы выйти в плей-офф, сборная Карелии должна занять первое место в своем дивизионе. // Фото: Минспорта Карелии