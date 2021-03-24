ФСБ заинтересовалась жителем Петрозаводска из-за аудио во «ВКонтакте»

Сотрудники Пограничного управления ФСБ по РК выявили жителя республики, который размещал в Сети материалы экстремистского характера. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации силовиков, 38-летний уроженец поселка Лендеры Муезерского района, ныне живущий в Петрозаводске, размещал в открытом доступе на своей странице во «ВКонтакте» аудиозаписи, направленные на возбуждение ненависти к представителям определенных национальностей и социальных групп. Также он скидывал изображения, публично демонстрирующие нацистскую символику.

Рассмотрев представленные материалы, прокурор Муезерского района вынес мужчине предостережение о недопустимости нарушения законодательства РФ. После этого житель Карелии сам удалил весь запрещенный контент. Фото chertinov.ru