Фотограф рассказала о световом столбе над Петрозаводском

Солнечный столб поднялся над Петрозаводском. Удивительное оптическое явление на закате запечатлела петрозаводский фотограф Арина Степенная.

«Ярко-красная полоса света выделялась на фоне темнеющего неба, словно огромный маяк, направляющий корабли в порт»,

- написала петрозаводчанка, назвав зрелище невероятным.

По словам Степенной, световой столб на закате - это редкое явление, которое происходит при определенных условиях. Кристаллы льда в атмосфере отражают свет солнца, создавая яркий световой эффект. Это зрелище можно увидеть только в определенное время года и только в определенных местах. // фото Арины Степенной