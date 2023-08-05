05 августа 2023, 09:45
Фотограф рассказала о световом столбе над Петрозаводском
Яркая «дорожка» света поднялась от горизонта ввысь на закате
Солнечный столб поднялся над Петрозаводском. Удивительное оптическое явление на закате запечатлела петрозаводский фотограф Арина Степенная.
«Ярко-красная полоса света выделялась на фоне темнеющего неба, словно огромный маяк, направляющий корабли в порт»,
- написала петрозаводчанка, назвав зрелище невероятным.
По словам Степенной, световой столб на закате - это редкое явление, которое происходит при определенных условиях. Кристаллы льда в атмосфере отражают свет солнца, создавая яркий световой эффект. Это зрелище можно увидеть только в определенное время года и только в определенных местах. // фото Арины Степенной