Формат популярного ЕГЭ изменят в России

В 2021 году ЕГЭ по информатике выпускники впервые будут сдавать на компьютерах. Регионы закупили всю необходимую технику и готовы ее применять. Об этом сообщили в Рособрнадзоре, пишет ТАСС.

«Весной мы проведем итоговую апробацию перед введением компьютерной формы экзамена в штатный режим», - сказал глава ведомства Анзор Музаев.

Информатика в 2020 году стала пятым по популярности предметом для сдачи ЕГЭ в России.

Ранее стало известно, что ЕГЭ в 2021 году будут сдавать не все выпускники. В Минпросвещения решили отменить ЕГЭ по математике базового уровня. Его чаще всего выбирают выпускники, поступающие по гуманитарным направлениям либо не подающие документы в вуз. Фото maou93.ru