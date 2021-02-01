Соцсети обязали удалять нецензурные и оскорбительные для власти посты

С 1 февраля в России соцсети должны будут находить и блокировать незаконный контент. В эту категорию входят, в том числе, публикации с матом. Сегодня вступил в силу соответствующий закон, сообщается на сайте Госдумы.

Изменения касаются социальных сетей, которые ежедневно посещают более 500 тысяч пользователей из России. Помимо нецензурной лексики, соцсети также обязаны выявлять и удалять информацию с оскорблением органов власти и государственных символов страны, призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных акциях протеста.

По новому положению владелец социальной сети обязан незамедлительно ограничить доступ к подобному контенту. Для оценки информации владелец может направить запрос в Роскомнадзор, чтобы понять, нужно ли ее блокировать.

Законопроект был принят Госдумой во втором и третьем чтениях за два дня в декабре 2020 года, и еще через два дня был одобрен Советом Федерации. Владимир Путин подписал закон 30 декабря 2020 года. Фото flot2017.com