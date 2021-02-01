Более 17 тысяч россиян узнали о заражении коронавирусом 31 января

За последние сутки в России коронавирус подтвержден 17 648 раз. Умерли 437 пациентов. Выздоровели 18 169 человек. Такую статистику приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В Москве 2037 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 1842, в Вологодской области - 285, в Архангельской области - 242, в Ленинградской области - 216, в Мурманской области - 160.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 3 868 087 раз. Летальным исходом закончились 73 619 случаев.

Напомним, в Карелии 31 января коронавирус выявлен у 231 человека. Фото rbk.ru