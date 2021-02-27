Флорист поделилась секретами составления букетов и хранения цветов

Цветы — не только проявление красоты, но и способ выразить свои чувства. Приближается первый весенний праздник - 8 марта, когда, пожалуй, лучший подарок для прекрасных дам – это цветы. Надо ли обращать внимание на некие общепринятые условности при выборе цветов? Как дольше сохранить срезанные цветы? О чем может рассказать букет?

Секретами поделилась флорист сети магазинов «Цветочная лавка» Ксения Антонова.

- Ксения, почему Вы выбрали профессию флориста? Составить букет – это сложно?

- Сочетание цветов в букете - это целая вселенная, об этом есть наука флористика, поэтому если вы не знаете, какие цветы и цвета сочетаются между собой, всегда можете обратиться к флористу, вам все подскажут и направят вашу фантазию в нужное русло.

Профессия флориста интересная, творческая и очень разносторонняя, ты и продавец и художник одновременно, я попала в цветочный салон случайно, но сразу поняла, что это мое, и что я хочу работать в этой сфере. Не могу назвать свою профессию очень простой, но точно скажу эта работа не может не радовать. Она приносит людям хорошее настроение!

- Ксения, расскажите, есть ли какие-то правила выбора цветов к определенному поводу? Какие цветы уместнее дарить юной особе, а какие – зрелой даме?

- Вообще не существует цветов для какого либо повода, но есть общепринятые стереотипы. Например, хризантемы любят покупать на юбилей, розы – на романтическое свидание, а красные гвоздики - на траурное событие.. Такие же негласные традиционные сценарии привязаны и к возрасту, где на юбилей в честь долголетия дарят хризантемы, а юным девушкам - нежные цветы, например, кустовые розы светлых оттенков или лизиантусы. Но покупатель вовсе не должен следовать этим правилам, ведь все люди разные...

- Некоторые девушки обижаются, когда им дарят желтые цветы. Стоит ли особо доверять значениям цвета?

- Что касаемо цвета, тут тоже все индивидуально. Кто-то, слушая песню Наташи Королевой про желтые тюльпаны, решит, что желтые цветы - к разлуке, а вот в Китае этот цвет - символ богатства и благополучия. Психологами давно доказано, что желтый цвет поднимает настроение. Белые цветы, например, ромашки или розы символизируют чистые чувства , их можно подарить маме, дочке или сестре, хотя в Индии вас бы не поняли, так как там белый - это цвет траура. По некой «Азбуке цветов», красный цвет означает страстную любовь. Синий цвет служит признанием в преданности и верности. Фиолетовый оттенок – признак доверия к человеку. Розовый цвет символизирует нежные чувства.

- Какие цветы сейчас пользуются особой популярностью?

- В наших салонах «Цветочная лавка» фаворит – высокие розы с крупным красивым бутоном.

- Часто ли покупают букеты для мужчин?

- Заказывают достаточно регулярно. На официальные мероприятия, на солидный юбилей, любимому артисту, коллеге или начальнику, по какому-то наградному событию… Мужчинам принято дарить букеты или цветы темных оттенков - бордовые фиолетовые, зелёные. Букеты делаются вытянутой формы с умеренной упаковкой или вовсе без неё. Ленты или банты недопустимы. В мужских букетах не используют цветы с пышными бутонами. Подойдут каллы, гладиолусы, дельфиниум, ирисы, лилии, нарциссы и амариллисы. Также для мужчин будут уместны корзины с цветами.

- Есть ли какие-то правила ухода за срезанными цветами, чтобы они подольше радовали своей свежестью?

- Чтобы сохранить срезанные цветы, нужно обязательно позаботиться о том, чтобы они были подрезаны непосредственно перед тем, как вы будете ставить их в воду. Нужна подходящая по размеру ваза или любая ёмкость, обязательно чистая, наполненная водой. Необходимо ежедневно подрезать стебли, мыть вазу и менять воду в ней. Нож или секатор должны быть хорошо заточены, а подрезать стебли нужно под углом в 45 градусов. Чего точно нельзя делать со срезанными цветами дома - это ставить их вблизи отопительных приборов, курить рядом с цветами, сыпать сахар или аспирин в воду или еще какие-то лекарства и специи! Также цветы нельзя держать рядом с фруктами , так как они выделяют этилен, который губителен для нежных бутонов.

- Скоро прекрасный весенний праздник – 8 марта. Некоторые девушки утверждают, что не любят, когда им дарят цветы, так как это пустая трата денег.

За 10 лет работы не видела недовольных таким подарком, думаю, что под таким утверждением эти люди скрывают другие какие-то причины, а в душе они все равно рады. Главное, что цветы должны быть подарены с любовью и от души, и не обязательно дарить шикарные букеты, и одна роза может быть приятным знаком внимания, проявлением любви, тепла, признания и уважения.

В сети салонов «Цветочная лавка» соберут любой букет по любому поводу и на любой бюджет. Почаще дарите своим близким любовь и хорошее настроение!

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