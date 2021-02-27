27 февраля 2021, 12:00
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Застройщик поделился планами по благоустройству Кукковки III

Несмотря на отсутствие отклика со стороны общественности, компания не отказалась от планов по улучшению облика городских пространств

Компания «Nova» нацелена на поддержание баланса интересов жителей Петрозаводска и бизнес - интересов в части развития территорий, пользующихся популярностью у горожан.

Ранее компания «Nova» предложила инициативным общественникам, которые выражали озабоченность состоянием территории, прилегающей к их домам, сотрудничество. Застройщик уже сообщал о готовности поддержать идеи петрозаводчан относительно благоустройства участков, прилегающих к аллее Энтузиастов.

В прошлом опыт совместной работы с общественниками у компании уже был – «Nova» принимала активное участие – в том числе, и финансовое, в работе над обликом аллеи. В конце прошлого года в компанию инициативная группа горожан направила открытое письмо относительно судьбы территории, принадлежащей «Nova». Ранее на ней располагались деревья, однако сквером она не являлась.

Поскольку участок, принадлежащий группе компаний, рассматривается как территория с большими перспективами развития, высадка полноценного «леса» здесь невозможна. Для удобства горожан, тем не менее, тут уже монтируются дополнительные площадки с детским и спортивным оборудованием. Рассматриваются и другие возможности сделать эту территорию еще более комфортной и безопасной. Так, поскольку здесь часто гуляют со своими питомцами владельцы собак, в компании предполагают установить несколько урн – это поможет поддерживать чистоту, ведь тут гуляют мамы с детьми, многие местные жители выходят на пробежки.

Застройщик предложил общественникам внести идеи относительно участка, что примыкает к аллее Энтузиастов. К сожалению, за месяц ни одного предложения не поступило. Однако «Nova» не отказывается от намерений участвовать в улучшении облика Кукковки III.  Сейчас в компании идет активная проработка всех возможных вариантов благоустройства, которые будут также представлены на суд специалистов городского уровня.

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Метки: 
Кукковка
благоустройство
Петрозаводск
Строительная компания Nova