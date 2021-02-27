Застройщик поделился планами по благоустройству Кукковки III

Компания «Nova» нацелена на поддержание баланса интересов жителей Петрозаводска и бизнес - интересов в части развития территорий, пользующихся популярностью у горожан.

Ранее компания «Nova» предложила инициативным общественникам, которые выражали озабоченность состоянием территории, прилегающей к их домам, сотрудничество. Застройщик уже сообщал о готовности поддержать идеи петрозаводчан относительно благоустройства участков, прилегающих к аллее Энтузиастов.

В прошлом опыт совместной работы с общественниками у компании уже был – «Nova» принимала активное участие – в том числе, и финансовое, в работе над обликом аллеи. В конце прошлого года в компанию инициативная группа горожан направила открытое письмо относительно судьбы территории, принадлежащей «Nova». Ранее на ней располагались деревья, однако сквером она не являлась.

Поскольку участок, принадлежащий группе компаний, рассматривается как территория с большими перспективами развития, высадка полноценного «леса» здесь невозможна. Для удобства горожан, тем не менее, тут уже монтируются дополнительные площадки с детским и спортивным оборудованием. Рассматриваются и другие возможности сделать эту территорию еще более комфортной и безопасной. Так, поскольку здесь часто гуляют со своими питомцами владельцы собак, в компании предполагают установить несколько урн – это поможет поддерживать чистоту, ведь тут гуляют мамы с детьми, многие местные жители выходят на пробежки.

Застройщик предложил общественникам внести идеи относительно участка, что примыкает к аллее Энтузиастов. К сожалению, за месяц ни одного предложения не поступило. Однако «Nova» не отказывается от намерений участвовать в улучшении облика Кукковки III. Сейчас в компании идет активная проработка всех возможных вариантов благоустройства, которые будут также представлены на суд специалистов городского уровня.