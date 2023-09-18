Физически сильный вор в Карелии унес добра на 100 тысяч рублей

В Медвежьегорском районе Карелии возбуждено уголовное дело по факту кражи со стройки. Молодой человек унес электроинструменты, музыкальные колонки, прожекторы и лестницу. Ущерб составил 100 000 рублей. Была ли это добыча за один раз, или похитетель ходил на строящийся объект неоднократно, не уточняется.

Подозреваемым в краже оказался 19-летний местный житель. Молодой человек признал вину, похищенное имущество выдал добровольно.

По его словам, он собирался сбыть инструменты, но не успел. Все изъятое добро будет возвращено законному владельцу.

Следователи ОМВД России по Медвежьегорскому району возбуждили и расследуют уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. // Фото: freepik.com.