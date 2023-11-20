20 ноября 2023, 20:44
Фитнес-тренер назвал лучшее упражнение для сжигания жира
Бег и езда на велосипеде помогают похудеть, но есть способ лучше
Самое эффективное упражнение для сжигания жира назвал тренер по фитнесу Джесси Федер. Его слова опубликовало издание She Finds.
Эксперт заявил, что лучше всего сжигает жир плавание – эффективнее, чем езда на велосипеде или бег.
- Во время этого занятия вы не только увеличиваете частоту сердечных сокращений, но и задействуете почти все мышцы тела,
- объяснил специалист.
Он добавил, что вода снижает нагрузку, поэтому плавание - идеальный вариант для людей с проблемными суставами. Оно также полезно для сердечно-сосудистой системы. // фото: freepik.com