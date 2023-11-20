Доктор Мясников назвал свойства самого полезного овоща

Самый полезный овощ назвал Александр Мясников в своей программе «О самом главном». Доктор и телеведущий считает, что это капуста.

Причем полезна любая, все виды способны уменьшать риск развития онкологических заболеваний.

- Если вы попросите меня назвать самый полезный овощ, если скажете назвать что-то одно, то это будет брокколи. Самый ценный овощ,

- сказал он.

По словам Мясникова, этот сорт капусты полезен для профилактики не только онкологических, но и сердечно-сосудистых заболеваний. // фото: jcomp/ freepik.com