Немецкие ученые назвали качественную замену яйцам на завтрак

Многие люди предпочитают на завтрак есть яйца. Но ученые выяснили, что если заменить их орехами, можно уменьшить риск сердечных недугов. Результаты исследования опубликовали в журнале European Association for the Study of Diabetes.

Его провели специалисты Немецкого центра исследований диабета в Дюссельдорфе. Они установили, что если есть 25–28 граммов орехов на завтрак, можно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Орехи оказывают благотворное влияние на сердце, поскольку снижают уровень холестерина в крови. Яйца содержат много холестерина, поэтому они не так полезны.

Эксперимент проводили с участием добровольцев. Испытуемые из одной группы заменили мясо на цельнозерновые продукты или хлопья, яйца на орехи, а вместо сливочного масла применяли оливковое. Добровольцы другой группы придерживались привычного рациона.

Результаты показали, что замена 50 граммов мяса на 30 граммов цельнозерновых продуктов была связана со снижением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний на 36 процентов. Оливковое масло снизило риск возникновения заболеваний на 4 процента. В то же время отказ от яиц в пользу орехов сокращает риск развития болезней сердца и сосудов на 17 процентов, а риск диабета второго типа – на 18 процентов.

При этом исследователи не призывают к полному отказу от яиц в рационе. Нужно найти баланс между всеми продуктами, чтобы в организм поступал весь спектр питательных веществ. // фото: user18526052/ freepik.com