Фитнес-тренер дала подсказки, как привести себя в форму к Новому году

Универсальной программы, которая подходит всем, нет. Все зависит от уровня подготовки, здоровья и целей. Фитнес-тренер Валерия Овдеенко в разговоре с ИА PrimaMedia советует начать с индивидуальной консультации во избежание травм.

Наиболее эффективным может оказаться комбинированный подход – сочетаний кардио и силовых тренировок. Важно заниматься регулярно, она советует уделять активности минимум три дня в неделю. Также важно соблюдать умеренность в тренировках, давать телу время на восстановление.

Не следует забывать и о питании. В рационе должны быть белки, жиры и углеводы, обязательно овощи и фрукты. Питание должно быть разнообразным, также нужно контролировать свои порции и не переедать.

Начать готовиться к новогодним праздникам фитнес-тренер рекомендует заранее – можно за месяц. Этого времени должно быть достаточно для улучшения физической формы и приведения тела в тонус. Увидеть прогресс и поддерживать мотивацию помогут регулярные замеры параметров, фотографии и записи о тренировках. // фото unsplash.com/ Ayo Ogunseinde