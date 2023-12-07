Каток начали заливать на хоккейной площадке на Варкауса

В Петрозаводске начали заливать катки раньше обычного из-за зимней погоды. На прошлой неделе площадку открыли у школы №11, основание под лед готовят у школы №35.

По словам мэра Инны Колыхматовой, на набережной Варкауса несколько дней готовят основание для катка. Глава Петрозаводска развеяла опасения горожан, заверив, что парковки на этом месте не будет.

«Земля остается городской и предусмотрена для спортивного объекта. Сегодня там началась заливка льда»,

- сообщила Колыхматова в соцсети.

Специалисты спортшколы №6 просят петрозаводчан пока не выходить на неокрепший лед. // фото с VK-страницы главы города