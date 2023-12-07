Имя тхэквондиста из Карелии появилось на «Аллее славы» в Москве

На выставке «Россия» в Москве открыли Аллею славы. Там отметили спортсменов, которые прославили страну. В их числе – карельский тхэквондист Владислав Ларин, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

Наш спортсмен принял участие в презентации экспозиции вместе со своими коллегами. Это борцы Александр Карелин и Бувайсар Сайтиев, боксер Олег Саитов, дзюдоист Тагир Хайбулаев и другие.

Аллею славы планируют в дальнейшем расширить и добавить достижения в зимних видах спорта: гимнастике, хоккее, синхронном плавании. // фото: freepik.com