07 декабря 2023, 10:01
Имя тхэквондиста из Карелии появилось на «Аллее славы» в Москве
Олимпийского чемпиона Владислава Ларина отметили на выставке «Россия»
На выставке «Россия» в Москве открыли Аллею славы. Там отметили спортсменов, которые прославили страну. В их числе – карельский тхэквондист Владислав Ларин, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.
Наш спортсмен принял участие в презентации экспозиции вместе со своими коллегами. Это борцы Александр Карелин и Бувайсар Сайтиев, боксер Олег Саитов, дзюдоист Тагир Хайбулаев и другие.
Аллею славы планируют в дальнейшем расширить и добавить достижения в зимних видах спорта: гимнастике, хоккее, синхронном плавании. // фото: freepik.com