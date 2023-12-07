07 декабря 2023, 09:52
Кондопожские «армейцы» одержали победу во Владивостоке
Команда «СКА-Карелия» выиграла четвертый матч в сезоне
Сегодня команда «СКА-Карелия» провела свой очередной матч регулярного чемпионата МХЛ. Во Владивостоке «армейцы» из Кондопоги встречались с местным «Тайфуном».
Карельские хоккеисты провели отличный матч и одержали победу со счетом 3:1, взяв реванш у хозяев за поражение во вчерашней игре.
Эта победа стала четвертой для кондопожан в этом сезоне. Тем не менее «СКА-Карелия» остается на последнем месте в таблице МХЛ.
«Армейцы» продолжат свою выездную серию игр на Сахалине, где встретятся с местными «акулами». // Фото пресс-службы «СКА-Карелия»