Кондопожские «армейцы» одержали победу во Владивостоке

Сегодня команда «СКА-Карелия» провела свой очередной матч регулярного чемпионата МХЛ. Во Владивостоке «армейцы» из Кондопоги встречались с местным «Тайфуном».

Карельские хоккеисты провели отличный матч и одержали победу со счетом 3:1, взяв реванш у хозяев за поражение во вчерашней игре.

Эта победа стала четвертой для кондопожан в этом сезоне. Тем не менее «СКА-Карелия» остается на последнем месте в таблице МХЛ.

«Армейцы» продолжат свою выездную серию игр на Сахалине, где встретятся с местными «акулами». // Фото пресс-службы «СКА-Карелия»