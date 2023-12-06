«Армейцы» из Кондопоги разгромно проиграли во Владивостоке

Хоккейный клуб «СКА-Карелия» сегодня провел свой очередной матч регулярного чемпионата МХЛ. Во Владивостоке «армейцы» встречались с местной командой «Тайфун».

Игра у хоккеистов из Кондопоги не получилась. Единственную шайбу наша команда забросила в самой концовке матча, когда шансов на спасение уже не было. Итоговый счет - 1:5.

В четверг эти же команды проведут между собой еще одну игру.

«СКА-Карелия» располагается на последнем, 37-м месте в турнирной таблице. В 23 матчах хоккеисты из Кондопоги одержали всего три победы. // Фото: unsplash.com / Samantha Gades