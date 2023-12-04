Названы лучшие упражнения для ведущих сидячий образ жизни

Фитнес-тренер назвала несколько упражнений, которые помогут размяться людям, ведущим малоподвижный образ жизни. По словам Анастасии Крековой, выполнить их можно в любое время и любом месте, пишет «Спорт день за днем».

Всего их шесть. В частности, это приседание на стуле, ноги-ножницы, сгибание и разгибание рук в локте, вращение головой и плечами, растяжка ягодичной мышцы и ходьба на месте в течение 7-10 минут.

Растяжку следует выполнять так: из положения сидя на стуле нужно положить одну ногу на другую и медленно наклониться вперед, при этом человек должен чувствовать растяжение в ягодицах.

Чтобы выполнить упражнение ножницы, нужно также из положения сидя на стуле поднять обе ноги над полом и ногами начать имитировать движения ножниц. На каждую ногу нужно выполнить по 20-30 движений.

По мнению эксперта, регулярное выполнение этих упражнений поможет снизить риск развития многих заболеваний, связанных с сидячим образом жизни, и улучшить общее состояние здоровья.

Ранее эксперт назвал самое эффективное упражнение для сжигания жира. // фото unsplash.com/ Marvin Meyer