03 декабря 2023, 16:05
Лыжница из Карелии завоевала «бронзу» Кубка России
Ольга Аристова стала третьей на стартах в Пермском крае
Первый этап Кубка России по лыжному двоеборью прошел в начале декабря в Пермском крае. Из Карелии на стартах были двое - Владимир Стругевич и Ольга Аристова, сообщает паблик «Спорт-норма жизни Карелия».
По итогам соревнования «летающая лыжница» стала третьей, завоевав бронзовую награду. Стругевич вошел в десятку сильных спортсменов, став девятым. // фото из VK-сообщества «Спорт-норма жизни Карелия»