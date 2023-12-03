Лыжница из Карелии завоевала «бронзу» Кубка России

Первый этап Кубка России по лыжному двоеборью прошел в начале декабря в Пермском крае. Из Карелии на стартах были двое - Владимир Стругевич и Ольга Аристова, сообщает паблик «Спорт-норма жизни Карелия».

По итогам соревнования «летающая лыжница» стала третьей, завоевав бронзовую награду. Стругевич вошел в десятку сильных спортсменов, став девятым. // фото из VK-сообщества «Спорт-норма жизни Карелия»