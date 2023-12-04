Петрозаводчане обеспокоены будущим хоккейной площадки на Варкауса

На хоккейной площадке на Варкауса вместо льда виднеются сугробы. Петрозаводчане обеспокоены тем, что площадка приходит в упадок, а в будущем в этом месте и вовсе могут организовать зону парковки.

Опасения вызваны тем, что поблизости строят многоэтажку, а будущим жильцам где-то надо парковать машины. Своим мнением горожане поделились в паблике «Подслушано в Птз», где заодно обратились к администрации города с вопросом, где же катки в Октябрьском районе.

По словам горожан, в 40-м лицее в этом году стадион не будет заливаться из-за особенностей строительства. Вход на территорию лицея посторонним воспрещен. Вторая очередь «Луми» пока в процессе строительства. В самом комплексе проводят массовые катания, но со слов автора обращения, в кассе можно услышать, что билетов нет. // фото VK-паблик «Подслушано в Птз»