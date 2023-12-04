04 декабря 2023, 20:39
Соцсети

Петрозаводчане обеспокоены будущим хоккейной площадки на Варкауса

Горожане предположили, что на месте ледовой коробки появится парковка для машин

На хоккейной площадке на Варкауса вместо льда виднеются сугробы. Петрозаводчане обеспокоены тем, что площадка приходит в упадок, а в будущем в этом месте и вовсе могут организовать зону парковки.

Опасения вызваны тем, что поблизости строят многоэтажку, а будущим жильцам где-то надо парковать машины. Своим мнением горожане поделились в паблике «Подслушано в Птз», где заодно обратились к администрации города с вопросом, где же катки в Октябрьском районе.

По словам горожан, в 40-м лицее в этом году стадион не будет заливаться из-за особенностей строительства. Вход на территорию лицея посторонним воспрещен. Вторая очередь «Луми» пока в процессе строительства. В самом комплексе проводят массовые катания, но со слов автора обращения, в кассе можно услышать, что билетов нет. // фото VK-паблик «Подслушано в Птз»

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Метки: 
новости петрозаводска
каток
Октябрьский
хоккейная площадка