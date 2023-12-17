Фитнес-эксперт назвала лучшие упражнения для разгрузки

После тяжелого дня не стоит поддаваться соблазну «просто полежать», рассказала фитнес-эксперт Ирина Ротач изданию Men Today. Она назвала лучшие упражнения для разгрузки.

Эксперт Ротач считает, что 15-минутные тренировки приносят больше пользы, чем отсутствие физической активности.

Она посоветовала делать планку, наклоны в стороны и скручивания с касанием ног. Для последнего упражнения нужно лечь на пол, согнув ноги в коленях, затем оторвать от пола лопатки и правую ногу и коснуться левой рукой носка правой ноги. Повторить на другую сторону.

Эксперт рекомендовала не тренироваться слишком интенсивно перед сном. По ее словам, высокая активность вечером может привести к трудностям с засыпанием, из-за повышения гормона стресса, который блокирует выработку мелатонина. // Фото:

fxquadro / Freepik