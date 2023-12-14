Врач перечислила разрушающие зубы продукты

Зубная эмаль разрушается от некоторых продуктах. Каких именно, рассказала в эфире передачи «О самом главном» врач Мария Михайлова.

По словам стоматолога-ортодонта, это обычные маринованные огурцы. В них содержится уксус, который вызывает эрозию эмали. Доктор посоветовала в день съедать не больше одного маринованного огурца. Потом нужно прополоскать рот либо почистить зубы.

Также для зубов вреден иван-чай. В нем много танинов – гораздо больше, чем в кофе или черном чае. Эти вещества окрашивают эмаль в коричневый цвет.

Третьим опасным для здоровья зубов продуктом являются козинаки. Мария Михайлова предупредила, что они могут привести к возникновению кариеса. Кроме того, козинаки травмируют эмаль зубов. Их лучше вообще исключить из рациона. // фото: aleksandra85foto/ pixabay.com